Teles pede requalificação do Farol da Ponta do Pargo e ajuda no saneamento

Estão feitos os dois primeiros pedidos do presidente da Câmara Municipal da Calheta ao presidente do Governo Regional: ajuda na concretização da rede de saneamento básico interrompida e a construção de um miradouro junto ao farol da Ponta do Pargo.

No primeiro caso, Carlos Teles acaba de afirmar que gostaria de “retomar um projecto que há uns anos foi iniciado e nunca terminado”, de qualquer modo o município necessita de “ajuda do Governo Regional” ou de “fundos europeus”. O edil garantiu que “sem estes apoios o município por si só não tem capacidade financeira para o implementar, principalmente pela dificuldade inerente à extensão territorial do concelho”.

Quanto à freguesia da Ponta do Pargo deixou uma “sugestão” ou um “pedido” lembrando que o farol daquela freguesia é o segundo mais visitado do país pelo que o assunto ganha mais importância. “Seria uma mais-valia, diria mesmo uma obra de dimensão regional, a construção de um miradouro digno daquele que é um dos ex-libris do nosso concelho”.