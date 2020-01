Tectos da Sé do Funchal restaurados em 16 meses

Miguel Albuquerque visitou esta manhã as obras de restauro dos tectos da Sé Catedral, um investimento na ordem de 1 milhão e 160 mil euros, que conta com financiamento europeu de 987 mil euros, através do FEDER.

A obra tem uma duração prevista de 16 meses, estando apontada a sua conclusão para meados de 2021.

De entre os trabalhos a realizar nos tectos da nave central, naves laterais e transeptos em estilo mudéjar, considerados únicos em Portugal, está fixação de toda a sua policromia, a limpeza das pinturas, o tratamento das madeiras e o reforço sempre que necessário.

Refira-se que o projecto, além da conservação e restauro, inclui também a o registo em fotografia e vídeo, para posterior documentário e publicação de um livro sobre a intervenção.

Acompanhado do Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o presidente do Governo Regional destacou a valor patrimonial deste templo religioso que apesar dos cinco séculos de existência não apresentava grandes problemas nos tectos, com excepção das zonas que foram afectadas por infiltrações. “As pinturas são extraordinárias”, constatou Miguel Albuquerque, não deixando de referir que a geração actual tem a obrigação de legar o património edificado, como é o caso da Sé Catedral, em bom estado para as gerações futuras. Por essa razão, o investimento feito “é um dinheiro muito bem gasto”, sustentou.