Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Madeira debatem condições de trabalho

Amanhã, dia 11 de Setembro, os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Madeira reúnem-se no SESARAM - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira para debater as condições de trabalho destes profissionais. A reunião está agendada para as 14h30, nas instalações do Núcleo de Formação do SESARAM, EPE.

Em cima da mesa estarão as regras de descongelamento da carreira, nomeadamente no que diz respeito ao descongelamento da carreira na nova tabela salarial, em vez de descongelarem na antiga tabela, bem como a reestruturação da carreira em três categorias. O objectivo das estruturas sindicais, com esta negociação, é manter a equidade salarial entre profissionais, evitando a inversão da tabela já em 2020, bem como o esmagamento das carreiras com a diminuição das categorias profissionais. Situação que, a acontecer, se tornará muito injusta e desrespeitosa.