TAP reforça rota da Madeira na ‘festa’ com 500 lugares adicionais por dia

A TAP acaba de garantir ao DIÁRIO que, à semelhança do que acontece todos os anos no período de Natal e Ano Novo, vai voltar a fazer “um grande esforço operacional no sentido de aumentar a oferta e dar resposta às necessidades acrescidas de transporte aéreo de e para a Madeira”.

Este ano, o acréscimo de oferta será de cerca de “500 lugares adicionais por dia durante este período”, sublinha a companhia.

O aumento da oferta será feito não só com a realização de alguns voos extraordinários, mas também com a utilização de aviões com muito mais lugares do que os habitualmente utilizados.

“Estão desde já programados sete voos de ida-e-volta entre Lisboa e a Madeira com o avião Airbus A330”, assegura a comunicação da TAP.

Como referimos na nossa manhã informativa, a TAP Portugal já não aceita reservas de voos na classe económica entre a Madeira e Lisboa entre os dias 2 e 5 de Janeiro de 2020. E em Executiva, logo sem direito a reembolso, há poucas viagens, a partir do 433 euros no mesmo trajecto.

Na easyJet ainda há lugares nas mesmas datas, com valores a oscilar entre os 278 e os 459 euros.