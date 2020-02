As zonas de lazer da Fonte do Bispo e Cruzinhas são inauguradas amanhã, 11 de Fevereiro, às 12h30, pela Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada.

Um pouco por toda a Região, os espaços florestais possuem uma série de zonas de lazer e usufruto da população, culturalmente muito importantes para a população madeirense, onde são feitos passeios, piqueniques e convívios.

Consciente desta importância, o Governo Regional iniciou a requalificação das áreas de maior afluência, investindo em infraestruturas de apoio.

A zona de Lazer da Fonte do Bispo é composta por um amplo parque de merendas rodeado por uma mancha florestal de Laurissilva. Possui estacionamento público, instalações sanitárias públicas, zona de acampamento e o Posto Florestal da Fonte do Bispo.

Os trabalhos executados consistiram na recuperação do abrigo para churrasco e reconstrução da lareira; recuperação e colocação de conjuntos de mesas e bancos, execução de guardas em madeira na zona de merendas; recuperação e beneficiação das instalações sanitárias e construção de fossa sética.

Na zona de lazer das Cruzinhas procedeu-se à recuperação do abrigo para churrasco e reconstrução das lareiras e à recuperação e colocação de conjuntos de mesas e bancos.

Apto para servir de reserva para combate de incêndio, tanto para o abastecimento de veículos e helicóptero de combate a incêndios, o reservatório de água da Fonte do Bispo também foi alvo de trabalhos de recuperação.