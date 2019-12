Susana Prada apela à reciclagem e à reutilização

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas esteve no hastear das bandeiras verdes do projecto Eco-escolas, no concelho de Santa Cruz.

Falando para uma sala composta maioritariamente por alunos, Susana Prada começou por salientar a importância da entrega destas 14 bandeiras num município que de momento tem 72% de implementação das suas escolas neste programa.

Segundo recordou, a escola desempenha um “papel fundamental para mudança de hábitos e comportamentos” onde o reutilizar tem de ser cada vez mais uma opção.

“Mais que reciclar temos de reutilizar”, disse a governante, sublinhando que através desta opção, não há um consumo de energia para uma nova transformação. “O processo de reciclagem exige um consumo de energia e, eventualmente a libertação de gases com efeito de estufa. Reciclar é bom, mas reutilizar é muito, mas muito, melhor” concluiu.

No ano lectivo de 2018/2019, foram galardoadas 129 eco-escolas o que corresponde a uma taxa de 67% das escolas da Região que fazem parte deste programa, sendo a Madeira a a Região com a maior taxa de implementação do País.