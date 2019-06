Sucesso e qualidade no Porto Santo com ‘Músicas na Natureza’

Já terminou o evento ‘Música na Natureza’. A segunda edição, que se realizou no Porto Santo, foi um sucesso, não só pela qualidade da música e dos músicos, que a Secretaria Regional do Turismo e Cultura conseguiu trazer à ilha dourada, mas também pela população que aderiu com mais força, e ainda, para o facto de ter estado um tempo magnifico, valorizando em muito o certame.

Aposta ganha

Paula Cabaço, secretária regional Cultura e do Turismo, salientou, em jeito de balanço, que esta “é uma aposta ganha, sendo que este ciclo de concertos tem como objectivo reforçar a oferta cultural no Porto Santo”.

“Ao mesmo tempo vai valorizar o nosso património natural, dando a conhecer e a promover os locais emblemáticos da ilha” disse.

Dar continuidade

A secretária regional do Turismo e Cultura afirmou ainda que o Governo Regional “quer dar continuidade a estas iniciativas dos 600 anos que surgiram para criar novas iniciativas.

De relembrar que o evento começou na passada sexta-feira, no Miradouro no Miradouro das Flores. No sábado, realizou-se no Miradouro das Flores e, este domingo, na Pedreira da Ana Ferreira.

Actuaram nestes três espectáculos Quarteto Moritz (Tradicional / World Music) Projecto Trigo (Tradicional Madeirense / World Music) e Fennel Shore (Jazz / Bossa nova).