STRAMM não chegou a acordo com Horários do Funchal

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) não chegou a acordo com a empresa Horários do Funchal, ao contrário do noticiado na edição de hoje em papel. Quem chegou foi apenas o Sindicato Nacional de Motoristas (SNM), esclareceu o dirigente sindical Ernesto Bernardo. “Não chegámos a qualquer acordo com a empresa”, afirmou, recordando que se mantém o plenário de trabalhadores na próxima sexta-feira entre as 11 e as 15 horas, assim como o pré-aviso de greve para os dias de 25 a 30 de Julho.

O STRAMM nem esteve no plenário realizado ontem, que pôs fim ao diferendo entre a HF e os trabalhadores representados pela estrutura sindical nacional e que anulou o pré-aviso de greve que essa estrutura tinha para os dias 28, 29 e 30.

“Nós não fizemos acordo nenhum”, garante Ernesto Bernardo. Em causa está a reivindicação de 1.000 euros de salário base até 2022, entre outras medidas. O sindicalista não sabe qual o acordo proposto pela HF ao SNM, mas não aceita a proposta apresentada pela empresa de transportes ao STRAMM e mantém a luta como programada.

O SNM, revela, representa cerca de 40 trabalhadores, enquanto o STRAMM ultrapassa os 200, pelo que é de esperar que durante o plenário da próxima sexta-feira as complicações em termos de transporte público de passageiros sejam mais sentidas do que foram já no dia de ontem.