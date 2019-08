SRS e SRIAS assinam protocolo para cedência de enfermeiros a lares

O secretário regional da Saúde (SRS), Pedro Ramos, e a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), Rita Andrade, participam, na próxima segunda-feira (19 de Agosto), na cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre o Serviço de Saúde da RAM e o Instituto de Segurança Social da Madeira, que terá lugar, pelas 14h30, no Salão Nobre do Governo Regional.

O protocolo em questão tem por objectivo “estabelecer um princípio de cooperação, no domínio da actividade de enfermagem”, que se concretizará através da celebração de acordos de cedência de trabalhadores integrados na carreira de enfermagem do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira para os estabelecimentos integrados com valência de lar sob gestão directa do Instituto da Segurança Social da Madeira.