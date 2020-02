SPM exige ao Parlamento medidas de combate ao envelhecimento dos docentes na RAM

A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) entrega amanhã, 4 de Fevereiro, no Parlamento regional, uma petição denominada ‘Pela aprovação de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na RAM’.

Depois da entrega ao presidente José Manuel Rodrigues, do documento que reúne milhares de assinaturas, o Sindicato dará uma conferência de imprensa para abordar a adesão dos docentes a esta iniciativa do SPM que responsabiliza a ALRAM na procura de medidas legislativas que combatam um dos principais problemas que a educação enfrenta nos nossos dias, com graves consequências nos próximos tempos.