Sofia Canha indignada com “inauguração do PSD” na Calheta

“Estou indignada! Hoje houve uma inauguração das obras do Centro de Saúde do Jardim do Mar, ao qual foi dado o nome do Dr. Germano”. Com estas palavras a vereadora socialista, Sofia Canha desfere críticas ao tratamento que teve na inauguração da requalificação do Centro de Saúde do Jardim do Mar.

“A minha mãe e tias, que estavam presentes, são as únicas familiares directas, mas não tiveram a honra de descerrar a placa ou de ser convidadas directamente. Será porque são da minha família? Aliás, eu sou vereadora da Câmara Municipal da Calheta e nem fui informada. Só por acaso soube”, acrescentou ao desagrado notando que todos os vereadores, adjuntos e presidentes de junta do PSD estavam presentes. Não foi uma inauguração do Governo.

E acrescentou: “Foi uma inauguração do PSD. Tenho razão para estar indignada? Talvez”, rematou a autarca do PS.