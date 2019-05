SITAM exige actualização da tabela salarial

A direcção do Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Região Autónoma da Madeira – SITAM, entregou esta manhã, na Secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, uma carta com pedido expresso e urgente para a marcação de uma reunião com Rita Andrade.

Em declarações ao DIÁRIO, Ivo Silva, dirigente sindical, explicou que este pedido visa chegar a um acordo que satisfaça as duas partes, trabalhadores e empregadores, quanto a uma actualização da tabela salarial. O dirigente diz mesmo que “a tabela actual é humilhante para os trabalhadores”, referindo ainda que “os salários não acompanham o aumento do nível de vida”.

Ivo Silva, vai mais longe e avança que, caso a reunião com Rita Andrade não se concretize em breve, o SITAM “irá dar luta”, explicando que poderá ser convocada uma greve.