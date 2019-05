SITAM entrega carta a Rita Andrade sobre salários dos trabalhadores do Comércio

A Direcção do SITAM - Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Madeira, solicitou uma reunião urgente com a Secretária da Inclusão e dos Assuntos Sociais para abordar a situação salarial dos trabalhadores do comércio, considerada “humilhante e inaceitável.

Segundo o sindicalista Ivo Silva, os trabalhadores em topo de carreira e os vendedores de loja de 1.ª classe estão a receber o salário mínimo nacional.

O pedido para uma reunião está feito junto da Secretaria de Rita Andrade, sendo que amanhã o sindicato fará a entrega de uma carta na sede da respectiva secretaria.