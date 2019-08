Sindicato Democrático dos Enfermeiros reuniu com Pedro Ramos

O SINDEPOR (indicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal) esteve reunido, hoje, com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, com o intuito de “esclarecer e tentar encontrar soluções para algumas situações reportadas” pelos enfermeiros, nomeadamente nesta fase de descongelamento de carreiras. Evaristo Faria, Alexandra Freitas e Oscar Ferreirinha representaram o sindicato que, através de comunicado, avança algumas das questões que foram debatidas neste encontro.

“Sabemos que as decisões para o desbloquear de alguns dos problemas existentes são políticas e é esse caminho que o SINDEPOR entende que deve trilhar, tentando sempre plataformas de entendimento, estabelecendo canais de comunicação eficazes pois só assim se conseguirão soluções satisfatórias, eficazes e duradouras”, refere o documento.

As principais questões em debate estavam relacionadas com a contabilização do tempo de serviço, bem como a remuneração pelo mesmo, nomeadamente os suplementos.