Sindicato alcança acordo com a HF e cancela greve dos motoristas de 25 a 30 de Julho

O pré-aviso de greve, entre 25 a 30 de Julho, que se mantinha por parte dos trabalhadores afectos ao Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) acabou de ser retirado.

A decisão foi tomada em plenário, reunido nesta sexta-feira. Segundo apurou o DIÁRIO, 153 dos trabalhadores presentes na assembleia geral votaram a favor da nova proposta apresentada pela administração da empresa Horários do Funchal (HF) e 50 contra. A greve foi cancelada e os motoristas retomam o serviço a partir das 15 horas.

O acordo contempla um aumento gradual, entre 2019 e 2022, no vencimento base e no pagamento de diuturnidades, bem como no subsídio de alimentação.