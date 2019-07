Sessão de esclarecimentos sobre os fundos FEDER para a energia no Porto Santo a 10 de Julho

No âmbito do projecto RESOR – ‘Apoiar a eficiência energética e as energias renováveis em ilhas Europeias e regiões ultraperiféricas’, a AREAM – Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira vai promover no próximo dia 10 de Julho, em parceria com o IDERAM – Instinto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a Câmara Municipal do Porto Santo, uma sessão de esclarecimentos sobre os fundos FEDER para a energia. Porto Santo, 10 de julho de 2019.

A sessão tem como público alvo o sector empresarial da ilha do Porto Santo e irá decorrer no auditório na Câmara Municipal do Porto Santo, entre as 14 e as 16 horas.

Será apresentado pelo IDERAM o ponto de situação dos fundos FEDER para as empresas no âmbito da energia, seguindo-se a apresentação e esclarecimentos, pela AREAM, sobre a componente energia do sistema de incentivos Valorizar 2020.