Sesaram recebe menção honrosa para projecto ‘Reabilitação Cognitiva’

O projecto ‘Reabilitação Cognitiva’, dinamizado pelo Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Sesaram, recebeu a menção ‘Novas Práticas de Carácter Inovador’ no 8º Prémio de Saúde Sustentável.

A atribuição desta distinção aconteceu no dia 21 de Movembro de 2019, no Museu do Oriente, em Lisboa, com a presença de prestigiados oradores nacionais e internacionais que debateram os grandes desafios e oportunidades que a era digital representa para o sector da saúde.

Recorde-se que o projecto de ‘Reabilitação Cognitiva’ foi um dos finalistas ao 8º Prémio de Saúde Sustentável, uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Sanofi, orientada para a divulgação e incentivo de boas práticas da sustentabilidade da saúde em Portugal.

O projecto, da autoria do médico fisiatra do Sesaram, Jean-Claude Fernandes, tem como alvo utentes que sofreram intervenção cirúrgica por lesão tumoral ou tiveram infecção do sistema nervoso central nomeadamente AVC ou TCE (Traumatismo Crânio Encefálico).

Sob a coordenação de um médico fisiatra, o programa de reabilitação convencional contempla áreas como a fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala e, com a implementação deste projecto, foi adicionada à carteira de serviços a valência “reabilitação cognitiva”, a qual possibilita a abordagem dos défices cognitivos no sentido de atingir o potencial máximo da reabilitação.

Sem custos adicionais, foi implementado no Sesaram em Janeiro de 2019 e grande parte do tratamento acontece com recurso a tecnologia inovadora (sistemas interactivos com realidade virtual) desenvolvida e validada na Região, através de uma colaboração existente entre o Sesaram e a UMa (M.ITI – Madeira Interactive Technologies Institute).

Em termos de recursos humanos, há que referir que este programa de reabilitação é coordenado pelo médico fisiatra e efectivado por duas psicólogas do Sesaram com formação e competência na área da neuropsicologia, as psicólogas Sofia Aguiar do Serviço de Neurologia e Mónica Nóbrega do Serviço de Neurocirurgia.

O Serviço de Medicina e Reabilitação do Sesaram, dirigido pela médica fisiatra Berta Jardim, é o segundo serviço público do país que tem este tipo de tratamento, que representa uma mais-valia para a instituição e para os doentes que acompanha.