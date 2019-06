SESARAM reafirma que “assegura todos os métodos disponíveis para a realização de biopsias mamárias”

Através de uma nota dirigida à redacção o SESARAM vem esclarecer o problema dos exames de rastreio do cancro da mama, voltando a afirmar publicamente que “assegura todos os métodos disponíveis para a realização de biopsias mamárias”.

O comunicado clarifica que “no dia 19 de Junho ocorreu uma visita ao Serviço de Imagiologia em reconhecimento pela excelência e qualidade do trabalho desenvolvido” e que “na ocasião, em nenhum momento foram proferidas mentiras ou informações caluniosas. Em nenhum momento foi referido que não existiam equipamentos por reparar”.

O SESARAM reconhece que “existe sim um ecógrafo que está a ser revisto, no entanto o serviço e os exames de biopsia com recurso a ecografia continuam a estar assegurados, através do recurso a um outro ecógrafo existente na instituição”.

Mais informa que “estão disponíveis os três métodos para a realização de biopsias mamárias: ecografia, mamografia e biópsias assistidas por vácuo, orientadas por ressonância magnética” e que, por semana, estão a ser realizadas “cerca de 30 biópsias” no Serviço Regional de Saúde.

A mesma nota realça “que a política de actuação do Serviço de Saúde da RAM está assente em princípios de humanidade, de segurança e de rigor”, apontando “uma evolução muito positiva nas várias áreas”.