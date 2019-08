O Serviço Social do SESARAM, E.P.E. promove, no dia 5 de Setembro, entre as 09 e as 17 horas, o V Fórum do Idoso, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

São destinatários do V Fórum do Idoso profissionais das mais variadas áreas, designadamente médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, estudantes, entre outros interessados nesta matéria.