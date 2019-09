O Serviço Regional de Saúde promove, amanhã, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, as II Jornadas de Prevenção do Suicídio. A iniciativa surge no âmbito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, criado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela OMSo.

A cerimónia de abertura está agendada para as 9h:30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.