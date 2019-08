SESARAM implementa projecto de reabilitação cognitiva para dar resposta às lesões encefálicas

O Secretário Regional da Saúde apresentou hoje o projecto de ‘Reabilitação Cognitiva’ da autoria do médico do SESARAM, John Claude Fernandes, que passará a ser feito no Hospital Central do Funchal, no serviço de Fisiatria, para os doentes que sofreram intervenção cirúrgica por lesão tumoral ou tiveram infecção do sistema nervoso central assim como AVC ou traumatismo em caso de acidente.

De acordo com Pedro Ramos, esta reabilitação cognitiva permite, “para além dos restantes tratamentos nas áraes da terapia da fala e da terapia ocupacional, englobar mais esta vertente do tratamento na recuperação destes doentes”, sendo uma “mais-valia para o SESARAM, para o serviço de fisiatria e para o tipo de resposta que continuamos a dar a estes doentes”.

John Claude Fernandes, autor do projecto de reabilitação cognitiva, explica que esta nova valência surgiu da necessidade de “dar resposta” às lesões encefálicas (traumatismos, AVCs) que têm um grande impacto na vida dos doentes e dos seus familiares.

“Após uma lesão encefálica, o programa de reabilitação convencional consiste na fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala. Na maior parte dos casos, temos uma boa resposta com uma recuperação motora e de linguagem, mas não havia uma abordagem do ponto de vista da reabilitação cognitiva (problemas de memória, atenção, função executiva), daí a necessidade de criar uma valência que possa complementar o programa de reabilitação”, salientou o médico especializado em medicina física e reabilitação.

Este projecto já está implementado desde Janeiro deste ano no SESARAM e utiliza tecnologia inovadora (sistemas interactivos com realidade virtual) desenvolvida e validada na Região, através de uma colaboração entre a UMa (MITI) e o SESARAM.

Em termos de recursos humanos, serão utilizados os profissionais do SESARAM especializados nesta área.

O projecto ‘Reabilitação Cognitiva’ é um dos finalistas do 8.º Prémio Saúde Sustentável do Jornal de Negócios e da Sanofi.