SESARAM garante que foi “prescrita a medicação adequada” à criança que morreu no hospital do Funchal

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) refere que a criança de 8 anos que morreu na sala de triagem do Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital do Funchal, um dia depois de ter tido alta hospitalar, apresentava “um quadro compatível com uma infecção viral respiratória superior” e sublinha que foram cumpridos os protocolos de actuação preconizados e prescrita a medicação adequada.

“É com imenso pesar e tristeza, que o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E.P.E) lamenta o falecimento de uma criança de 8 anos no Hospital Dr. Nélio Mendonça”.

A criança deu entrada no Serviço de Urgência Pediátrica no sábado, 11 de janeiro, com “um quadro compatível com uma infecção viral respiratória superior”. Perante o quadro que a criança apresentava,” foram cumpridos os protocolos de actuação preconizados e prescrita a medicação adequada”.

Acrescenta que no dia seguinte, “por agravamento do seu estado clínico, recorreu ao serviço de atendimento urgente do Centro de Saúde da sua área de residência, tendo sido assistida”. Contudo “devido à sua situação inspirar cuidados mais diferenciados”, a menina foi “transferida em ambulância, acompanhada por profissional de saúde para o Serviço de Urgência Hospitalar no Funchal, onde, lamentavelmente, viria a falecer”.

O gabinete de Comunicação do SESARAM garante que “toda esta situação está a ser alvo de análise e de averiguação interna”.

Neste momento, refere a nota de imprensa, de acordo com o procedimento instituído, o SESARAM aguarda “decisão do Magistrado do Ministério Público quanto à realização ou não de autópsia, a qual será comunicada directamente à Medicina Legal”.

Está, de resto, disponibilizado apoio psicológico para acompanhar a família e profissionais de saúde.

“O SESARAM e os seus profissionais lamentam profundamente o falecimento e solidariza-se com os familiares”.