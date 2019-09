SESARAM e Secretaria da Saúde assinam acta de entendimento com sindicatos dos enfermeiros

O SESARAM, a Secretaria da Saúde e os sindicatos dos enfermeiros, com associados no SESARAM, assinaram, ao início desta tarde, uma acta de entendimento, que prevê a revisão do Decreto Legislativo Regional (DLR), que procedeu ao descongelamento das carreiras dos enfermeiros.

Como explicaram os vários representantes de sindicatos – SINDEPOR, SERAM e ASPE – e o secretário da Saúde, está em causa uma alteração, a realizar após as eleições, através da alteração ao DLR, que veio permitir o descongelamento de carreiras dos enfermeiros, para corrigir as injustiças que resultaram desse descongelamento. Situações que foram verificadas com a aplicação prática do DLR. Estão em causa progressões, promoções e remunerações.

As alterações acordadas na acta de entendimento vão beneficiar aproximadamente de 150 enfermeiros, dos cerca de 1.500 que, na Região, viram a sua carreira descongelada com o já referido DLR.

Esse documento, aprovado na ALM, foi uma prova de “respeito e consideração pelos enfermeiros”, considera Pedro Ramos. O governante, com a pasta da Saúde, diz que “esse acto de justiça” representa um investimento da Região com o valor de 21 milhões de euros, distribuídos pelos anos 2019 a 2021.