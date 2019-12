SESARAM disponibiliza consulta complementar e Linha de Saúde Inverno a partir de segunda-feira

O Serviço de Saúde da RAM disponibiliza, a partir da próxima segunda-feira, 16 de Dezembro, uma consulta complementar nos Centros de Saúde do Bom Jesus e de Santo António, das 14h às 20 horas, de segunda a sexta-feira, bem como em Câmara de Lobos, das 9h às 16h, de segunda a sexta, destinada a todos os utentes que necessitam de atendimento pouco urgente.

Trata-se de uma medida complementar na área da prestação de cuidados de saúde aos utentes da RAM, através de uma consulta criada no âmbito do Plano de Contingência para o Inverno, apresentado pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, em vigor desde Outubro de 2019, o qual integra orientações estratégicas e referenciais para actuação nas instituições do sistema de saúde da Madeira.

A esta consulta, acresce a linha telefónica ‘Linha Saúde Inverno’, com o número 961186549, para prestar esclarecimento aos utentes que necessitarem de esclarecer eventuais dúvidas administrativas e/ou saber qual o Centro que disponibiliza maior capacidade de resposta no âmbito da consulta complementar.

Segundo um comunicado do SESARAM, os utentes que necessitam de ajuda médica, não urgente, devem privilegiar a ida ao centro de saúde da sua área de residência e procurar uma das várias soluções de atendimento já existentes, além desta consulta complementar que estará disponível nos Centros de Saúde do Bom Jesus, de Santo António e Câmara de Lobos.

Os utentes têm ainda a possibilidade de recorrer aos Centros de Saúde com Serviço de Atendimento Urgente, nomeadamente:

Serviços de Urgência com funcionamento 24h:

Centro de Saúde dos Prazeres

Centro de Saúde de Machico

Centro de Saúde de São Vicente

Centro de Saúde do Porto Santo

Serviços de Urgência com funcionamento inferior a 24h:

Centro de Saúde de Câmara Lobos - Dias úteis: das 16h às 23h |

Fins-de-semana e Feriados: das 9h às 23h.

Centro de Saúde do Porto Moniz - Dias úteis: das 8h às 20h

Centro de Saúde da Ribeira Brava - Todos os dias: das 8h às 23h

Centro de Saúde de Santana - Todos os dias: das 8h às 22h

No dia 23 de Dezembro os centros de saúde terão funcionamento normal, sem prejuízo dos profissionais gozarem a tarde de tolerância de ponto em data a acordar.

Nos dias 24 e 31 de Dezembro será assegurada a consulta complementar no horário entre as 9h e as 15h, sendo que em Câmara de Lobos, será até às16h.

Para mais informação sobre o funcionamento dos centros de saúde, é aconselhado consultar o site do SESARAM.