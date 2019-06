Sérgio Marques destaca preocupação com Natureza e segurança no Chão das Feiteiras

O Grupo Parlamentar do PSD deslocou-se, esta sexta-feira (28 de Junho), ao Chão das Feiteiras para destacar a preocupação que o Governo Regional tem tido com a sustentabilidade e protecção ambiental, uma das “riquezas” que, segundo o deputado Sérgio Marques, também “contribui para que a Madeira seja conhecida como a pérola do Atlântico”.

“Esta valia ambiental tem que ser preservada e conservada e o Governo tem tido isto em consideração”, afirmou o deputado, reforçando que “esta lógica de conservação da Natureza e de ampliação das medidas de protecção e de conservação deste ambiente único, que nós temos o privilégio de desfrutar”, tem sido “um dos grandes objectivos” do executivo regional.

Sérgio Marques sublinhou que “é importante termos em conta que quase 70% do território da Região” é protegido ou desfruta de alguma medida de protecção e de conservação da Natureza.

“Desde 2007 até 2019, estão em curso, e algumas até já foram concluídas, medidas de reflorestação, de conservação e de combate às espécies invasoras e isto é de uma enorme valia para a Região e para a sua população”, disse. Até porque, de acordo com o deputado, todo esse trabalho é também importante “para diminuir a velocidade da chuva, quando escorre pelas encostas” e para “travar os processos de erosão”, fazendo com que a água se infiltre e assegurando, deste modo, a segurança das populações.

Sérgio Marques salienta que, com estas medidas, a Madeira está mais preparada para a sua grande ameaça natural, que são as aluviões.