Semana Regional das Artes’2019 realiza-se entre os dias 4 e 11 de Junho

Está aí a nona edição da Semana Regional das Artes’2019, que se realiza entre os dias 4 e 11 de Junho. Amanhã, pelas 11h30, acontece a apresentação pública da iniciativa, que terá lugar no Design Centre Nini Andrade Silva. O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente.

A Semana Regional das Artes (SRA) é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação (SRE), operacionalizada pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, e está inserida no Festival do Atlântico – uma parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Durante oito dias será possível assistir a 45 manifestações artísticas, dinamizadas por cerca de 10 000 crianças e jovens da Região, entre actividades performativas e expressivas, que terão lugar em vários espaços da baixa funchalense, designadamente no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Auditório do Jardim Municipal, no Centro de Congressos da Madeira – Casino, no Palácio de S. Lourenço, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Espaço EntreArte da SRE, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no Centro Comercial La Vie Funchal, transfigurando a capital madeirense num espaço diferente, onde a cor, a criatividade, a música, a dança, o canto, o movimento e o cinema marcarão os cânones falados, escritos e visuais e comunicacionais daqueles dias. A SRA’2019 é extensível à Ilha do Porto Santo através de uma exposição que terá lugar no edifício dos Paços do Concelho.