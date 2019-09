Semana da Mobilidade do Funchal arranca com exposição na Praça do Município

A abertura da edição 2019 da Semana da Mobilidade do Funchal decorreu, esta manhã, na Praça do Município, com a exposição ‘Devolvendo o Funchal aos Peões: Mobilidade Sustentável e Redinamização Urbanística’.

“Esta exposição tem como objectivo apresentar à população diversas medidas implementadas pelo Município no domínio da mobilidade, como por exemplo arruamentos que foram alvo de intervenções e subsequente melhoria das condições de acessibilidade pedonal, como é o caso da Rua do Favila, Rua do Bom Jesus, Avenida Zarco Sul, Rua Imperatriz Dona Amélia e Rua Dr. º Fernão de Ornelas, esta última distinguida recentemente pelo Observatório da Mobilidade Urbana da ELTIS”, explicou na ocasião o vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Mobilidade Urbana na `âmara Municipal do Funchal (CMF).

A exposição aborda igualmente “outras acções inovadoras desenvolvidas pelo Município do Funchal e distinguidas pela Comissão Europeia, como é o caso das passadeiras inteligentes instaladas na zona poente da cidade, bem como dispositivos enquadrados nas novas tecnologias, como as de monitorização de emissões de poluentes e ruído, num projecto piloto que está a ser desenvolvido em parceria com a ARDITI”, acrescentou o autarca e concluiu com um convite a toda a população para visitá-la até ao dia 22 de Setembro.

De referir ainda que o município tem acções preparadas ao longo de toda a semana, sendo que esta terça-feira, 17 de Setembro, decorre um dos pontos altos do programa, com a realização, na sala de Assembleia da Câmara Municipal do Funchal, e aberta a toda a população, da Conferência intitulada ‘Cidades Sustentáveis: A Importância da Mobilidade na Requalificação Urbana e Coesão Territorial’, entre as 9h15 e as 13h.

Os grandes convidados serão Anabel Gulias, Vereadora da Promoção da Cidade na Câmara Municipal de Pontevedra, que irá apresentar a visão estratégica do respectivo Município perante os desafios da mobilidade, e ainda Miguel Gaspar, Vereador da Mobilidade e Segurança na Câmara Municipal de Lisboa, que abordará a gestão da mobilidade na capital, em termos de tendências e medidas de actuação, tendo sido escolhidos representantes de duas cidades que são uma referência europeia em termos de mobilidade.

O professor David Sousa Vale, da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, será igualmente um dos oradores, e fará uma apresentação sobre ‘A Importância dos Modos Ativos na Humanização das Cidades’. O professor João Figueira de Sousa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa será o moderador da conferência.