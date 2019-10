Seis concessões em jogo no próximo mandato

Novo executivo vai ter de decidir o futuro de diversas infra-estruturas e negócios como a via rápida, Casino da Madeira ou a Escola Hoteleira.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

No dia de ontem destaque ainda para a Coligação que foi assinada com entrega da presidência do parlamento. Acordo oficialmente assinado para os próximos quatro anos estabelece regras também nas votações da Assembleia, que vai ser liderada por José Manuel Rodrigues. Já Tranquada Gomes, do PSD, está na iminência de suspender o mandato. Assuntos que podem ser lidos entre a página 4 e a 7.

Ainda na política referência para a aliança PSD/CDS que sairia vitoriosa nas autárquicas

Se concorrerem juntos os dois partidos podem vencer em nove municípios.

Já na página 3 o advogado Luís Filipe Jardim Sequeira responde a Élvio e Filipe Sousa.

Nota final para o Ex-director do BES na Madeira, que está livre para sair do país, segundo decisão do Tribunal da Relação de Lisboa.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.