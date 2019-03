Segundo voo da Binter já aterrou no Porto Santo

O segundo voo da Binter, desta sexta-feira, com destino para o Porto Santo, chegou há cerca de meia-hora à ilha dourada, que está sob condições meteorológicas adversas desde a tarde de hoje. Em condições normais, o avião aterra no Aeroporto do Porto Santo pelas 17h55.

Passadas mais de quatro horas, o ATR 72 da companhia aérea Canariana conseguiu realizar a viagem inter-ilhas, num dia de muita nebulosidade que deixou em causa a segurança durante a aterragem.

O avião da companhia aérea BINTER, deverá regressar ainda hoje à Madeira, transportando nove passageiros, segundo conseguiu apurar o DIÁRIO .