Segunda fase do Aeroporto teve o “sim” de Cavaco há 25 anos

O ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações anunciou a Alberto João Jardim que o Presidente da República tinha dado luz verde para arrancar com os estudos da 2.ª fase de ampliação da pista do Aeroporto Santa Catarina, agora designado Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo. Esta foi a manchete do DIÁRIO no dia 5 de Julho de 1994, uma edição que dava também conta de que António Trindade iria ser o cabeça-de-lista pelo Partido Socialista da Madeira às eleições legislativas de Outubro.

Mas o DIÁRIO de há 25 anos ficou também ‘manchado’ por uma morte. Um jovem de 19 anos perdeu a vida quando tentava apanhar um peixe de grande porte no Ilhéu de Fora, no Porto Santo.