Sector Empresarial da Madeira cresce em volume de negócios e baixa passivo e dívida

O Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao 4.º trimestre de 2018, já se encontra disponível para consulta no Portal da Vice-Presidência do Governo Regional (http://www.madeira.gov.pt/vp).

No Relatório Trimestral do SERAM são publicadas as contas trimestrais do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior.

Do Relatório que agora se publica, importa salientar:

- Crescimento do volume de negócios do SERAM em cerca de 31 milhões de euros (+5,5%) e dos rendimentos operacionais em cerca de 43 milhões de euros (+6,9%)

- Melhoria do resultado operacional bruto (EBITDA) do SERAM em cerca de 19 milhões de euros (+12,3%) e aumento de 1,3 pontos percentuais na respectiva margem, bem como melhoria do resultado operacional (EBIT) do SERAM em cerca de 24 milhões de euros (+96,9%) e aumento de 3,4 pontos percentuais na sua margem

- Diminuição do passivo do SERAM em cerca de 47 milhões de euros (-2,4%)

- Diminuição da dívida total do SERAM em cerca de 142 milhões de euros (-9,7%)

- Aumento do investimento do SERAM em cerca de 33 milhões de euros (+ 85,0%), com clara inversão da tendência manifestada nos últimos anos, aproximando-se do seu valor máximo atingido no ano de 2015.