Secretária Regional Rita Andrade destaca “trabalho diário em prol dos idosos”

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais destacou hoje o “trabalho diário e o espírito de missão” evidenciados pelos colaboradores do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) que trabalham “incansavelmente com o objectivo de garantir melhores condições de vida à população sénior”.

Rita Andrade falava a propósito dos Jogos Seniores, dinamizados pelo ISSM, que decorreram durante todo o dia no Pavilhão dos Trabalhadores – Dr. Sidónio Fernandes, no Funchal, com a participação de cerca de 100 idosos.

Promover o envelhecimento activo e chamar a atenção para estilos de vida saudáveis, foram alguns dos objectivos desta iniciativa que vai já para a sua nona edição e que tem proporcionado aos utentes dos cinco lares e aos 13 centros de convívio e de dia do ISSM, momentos de diversão com carácter lúdico-desportivo.

Ao longo do dia, os idosos tiveram a oportunidade de participar em vários jogos tais como Boccia, Estafeta e Jogo de Memória, entre outros.