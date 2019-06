Secretária do Turismo satisfeita por ver os jovens a promover a Região

“Ver os nossos jovens apelarem a uma visita nos seus concelhos é a melhor forma de encerrar, em alta, esta experiência”. A afirmação é da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, esta noite, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, no espectáculo de encerramento da campanha de sensibilização “Madeira somos nós”.

“É realmente gratificante ver que os nossos jovens conhecem, valorizam e são os primeiros a promover a oferta turística dos seus concelhos e é, também, a prova de que o futuro do turismo está mais do que garantido, nas mãos das novas gerações”, reforçou a governante, sublinhando a qualidade, originalidade e criatividade dos trabalhos apresentados, ao longo destes dois dias.

A governante elogiou a criatividade, sobretudo pelo facto dos alunos “terem ouvido, no decorrer dos seus trabalhos, os agentes do sector mas também as pessoas que diariamente usufruem ou fazem com que a nossa oferta seja renovada”, num conjunto de opiniões que assume a maior importância para melhorar e reinventar o nosso produto turístico.

A campanha “Madeira Somos Nós”, que desde o passado mês de maio arrancou no terreno, envolveu os alunos do 9.º ano de todos os concelhos da Região e surge integrada nas comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo. Teve por objectivo sensibilizar os mais jovens para a importância do Turismo e da sua história e tradição, mas também divulgar junto deste público-alvo as oportunidades e opções profissionais que existem neste sector.