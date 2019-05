Secretaria do Ambiente prepara época balnear 2019 e inaugura exposição

A Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais organiza amanhã, 24 de Maio, às 10 horas, uma Sessão de Preparação da Época Balnear 2019 que inclui uma mesa redonda, entrega de painéis informativos às entidades gestoras e a inauguração de uma exposição sobre águas balneares patente no Edifício do Campo da Barca até ao final deste mês.

Segundo nota da Secretaria do Ambiente, as águas balneares na Região têm assinalado uma melhoria contínua ao longo dos anos, ao nível da gestão, da qualidade e da informação disponibilizada.

As águas balneares são identificadas anualmente, assim como a duração da época balnear e a classificação como praia de banhos (praias com vigilância), através de portaria conjunta dos ministérios do Ambiente e da Defesa Nacional.

É feita uma divulgação da maioria das águas balneares existentes, distribuídas pelos 11 concelhos da Madeira, com as coordenadas geográficas do ponto de monitorização e a qualidade obtida no ano 2018.

São ainda disponibilizados links (QR Code) que poderão ser utilizados para aceder a informações mais pormenorizadas sobre as águas balneares, designadamente os perfis de água balnear. A título exemplificativo encontra-se exposto um exemplar de um perfil de água balnear, um documento que contém um vasto conjunto de informações, como: a caracterização da água balnear e zona envolvente, a delimitação e ponto de amostragem, o ano da designação, o histórico de qualidade, os potenciais focos de poluição, contactos úteis, entre outros.

As zonas balneares são utilizadas na Madeira praticamente todo o ano para uma diversidade de actividades como banhos, convívio, lazer, prática desportiva, meditação, trabalho científico, realização de eventos culturais. Nesse sentido, esta divulgação pretende “promover uma maior consciencialização dos usos e potencialidades destas áreas e fomentar a sua preservação, para que todos nós assim como as gerações futuras possam ir a banhos”, revela nota da Secretaria do Ambiente.