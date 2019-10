SDM promove Centro Internacional de Negócios da Madeira na WEB Summit

Pelo segundo ano consecutivo, a SDM vai promover o Centro Internacional de Negócios da Madeira na WEB Summit de 2019, uma das feiras internacionais mais cotadas do sector tecnológico e que se realizará em Lisboa entre os dias 4 e 7 de Novembro.

Actualmente, cerca de 10% das empresas licenciadas no CINM são empresas tecnológicas (ICT), o que “demonstra os bons resultados da aposta promocional neste segmento de actividade, os contributos da Praça para o desenvolvimento do sector das empresas de ICT e o impacto directo no tecido empresarial e laboral da Madeira”, sublinha a SDM.

Efectivamente, nos últimos anos, um dos vectores estratégicos da promoção seguida pela SDM para este sector de actividade tem passado pela presença do CINM em feiras internacionais de tecnologia, essencialmente porque permitem estabelecer contactos e reuniões com empresas e start-ups de vários países e de diferentes segmentos das novas tecnologias.

Em 2019, a SDM já promoveu o CINM noutras feiras internacionaisde renome, como foi o caso da Mobile World Congress de Barcelona e da VIVA Technology de Paris. Com a presença na WEB Summit, a SDM encerrará a participação em feiras internacionais desta natureza em 2019.

Estas participações têm sido também “oportunidades para mostrar que a Madeira, através do CINM é um polo competitivo, bem regulamentado e estável para a realização de negócios à escala internacional”, reforça a SDM.

Por outro lado, “o crescimento deste sector na Região testemunha também o ambiente ‘business friendly’ que caracteriza a Madeira e a sua capacidade de, a par dos incentivos fiscais proporcionados pelo CINM, assegurar recursos humanos especializados no campo das novas tecnologias e um conjunto de serviços de apoio muito eficientes”.

No seu conjunto, as sociedades do sector das ICTs licenciadas no CINM já empregam mais de 200 pessoas.