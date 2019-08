Saúde promove conferência com especialista internacional Nadim Habib

A Secretaria Regional da Saúde promove no dia 4 de Setembro uma conferência com o reputado especialista na área da Saúde no país, Nadim Habib, professor na Nova School of Business and Economics, Lisboa.

Nadim Habib é Professor na Nova School of Business and Economics, onde leciona no Mestrado em Gestão, no Master in Internatonal Management e na formação de executivos. Desenvolve ainda projectos na área de saúde, com enfâse no comportamento do consumidor e na gestão de organizações de saúde.

Em 2013 e em 2014 o seu curso – From Creativity to Innovation – foi eleito como o melhor do mundo pela CEMS Network, rede de 29 Business Schools e 71 corporate partners, a nível internacional.

Nadim Habib, com nacionalidade Dinamarquesa e origem Libanesa, vem à Madeira, a convite da Secretaria Regional da Saúde, para falar sobre: “Um Sistema de Saúde para o Futuro, Desafios e Abordagens”.

A conferência está programada para o dia 04 de setembro, pelas 18h:00, no auditório do Colégio dos Jesuítas, Funchal. Destina-se a todas as pessoas e profissionais com interesse nesta matéria.

Esta actividade enquadra-se no programa oficial da Saúde, no âmbito das comemorações dos 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.