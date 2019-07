Sara Cerdas integra Comissões de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar e Transportes e Turismo

Com o final da primeira sessão plenária em Estrasburgo, termina também o processo constitutivo que pretende atribuir as comissões aos eurodeputados. Após diversas negociações internas no grupo político dos socialistas europeus, e também entre os diferentes grupos políticos que constituem o Parlamento Europeu, ficaram fechados os lugares que os deputados ocuparão na actual legislatura nas diferentes Comissões.

Assim, Sara Cerdas, a eurodeputada socialista madeirense, irá ocupar o lugar na Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (ENVI) e também na Comissão de Transportes e Turismo (TRAN), duas áreas que considera prioritárias para a Região.

“A crise climática é a grande prioridade dos nossos tempos e urge trabalhar para mitigar e prevenir os efeitos das alterações climáticas. A saúde, sendo a minha área de trabalho e formação, e tendo em conta o estado desta área na nossa Região, irá ser uma das prioridades”, afirma a eurodeputada, relativamente à Saúde e ao Ambiente.

Já no que respeita ao Turismo e Transportes, Sara Cerdas reforça o compromisso que tinha assumido ao longo da sua campanha para estas duas áreas, “com a defesa de uma nova agenda para a questão do turismo e mobilidade, através da promoção do diálogo estruturado entre órgãos regionais, nacionais e europeus, defendendo os interesses da Região”.

Sara Cerdas reitera ainda que, “apesar de não integrar outras comissões que sejam de interesse para a Região, irá acompanhar de perto os dossiers que afectam directamente a Madeira”.