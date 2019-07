São Vicente promove amanhã XIII Encontro Radical

Há 13 anos que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de São Vicente organiza o Encontro Radical.

Um evento que oferece actividades lúdicas para todas as crianças e jovens da RAM, com o objectivo de alertar a comunidade para as situações de risco e perigo com que as nossas crianças e jovens se vêem confrontados no dia-a-dia, bem como sensibilizar para o papel da CPCJ na promoção dos direitos e na protecção de crianças e jovens.

A XIII edição do Encontro Radical realiza-se amanhã, dia 5 de julho, entre as 10h30 e as 15h30, no Complexo Balnear de Ponta Delgada.

São esperados cerca de 700 participantes.