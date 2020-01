São Vicente cumpriu a tradição de Cantar os Reis

O Município de São Vicente promoveu, uma vez mais, a tradição de ‘Cantar os Reis’, uma iniciativa que teve lugar na Câmara Municipal na manhã desta segunda-feira, 6 de Janeiro, que contou com a presença dos utentes do Centro Social e Paroquial Bom Jesus de Ponta Delgada e dos meninos do Infantário do Bom Jesus de Ponta Delgada.

Durante a tarde, foi a vez dos alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de Ponta Delgada e Boaventura, dos utentes do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente e do Grupo Coral de São Vicente darem o seu contributo e ajudarem à festa.

Todos os grupos foram recebidos pelo presidente José António Garcês e a Vereadora com o pelouro da cultura, Rosa Castanho, numa iniciativa onde não faltou animação nem o tradicional Bolo Rei.