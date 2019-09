São José de Cluny abre pós-graduação ‘Emergência e Cuidados Intensivos’

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, no Funchal, dá início, no presente ano lectivo, a uma formação pós-graduada em ‘Emergência e Cuidados Intensivos: Do Extra-Hospitalar.... Às Unidade de cuidados Intensivos’. Trata-se de uma pós-graduação pioneira na Região.

O curso surge na sequência da constatação da frequência/risco de catástrofes e de acidentes com multivitimas na RAM e visa permitir aos enfermeiros e médicos a aquisição de competências específicas na área da prestação de cuidados ao doente em situação de emergência, trauma e disfunção multiorgânica em contexto extra-hospitalar e hospitalar.

Do programa fazem parte quatro cursos certificados: Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBV/DAE); Suporte Avançado de Vida/Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS); Atendimento Pré-Hospitalar ao Trauma/Prehospital Trauma Life Support (PHTLS); Medical Response to Major Incidents (MRMI) e os Workshops: Transporte de Doente Crítico e Ventilação Mecânica.

A pós-graduação termina com um estágio em emergência.

A apresentação oficial terá lugar a 16 de Outubro, pelas 15 horas, no Auditório Florence Nightingale da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e será presidida pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.