Santo da Serra pintado de ‘branco’ esta manhã

Uma forte chuva de granizo caiu, esta manhã, no Santo da Serra, cobrindo de ‘branco’ aquela freguesia.

Recorde-se que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje, apontam para períodos de céu muito nublado, com ocorrência aguaceiros, que podem ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

Condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo, como se verificou no Santo.