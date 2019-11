Santa Cruz já está iluminado para ser a “capital do Natal”

O centro de Santa Cruz e ruas adjacentes já estão iluminadas para mais umas festas de natal, na qual o autarca Filipe Sousa ambicionou fazer daquela cidade a “capital do Natal” na Madeira.

O evento começou com um espectáculo de ‘vídeo mapping’ da autoria de Mário Lopes projectada nas paredes dos Paços do Concelho e que contou com muita gente a assistir.

As festas de Natal de Santa Cruz têm um extenso programa de animação, que também chega às outras quatro freguesias do concelho.