Santa Cruz decide apoios e declarações de caducidade

Atribuição de apoios e declarações de caducidade dominam a ordem de trabalhos da reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, a realizar-se na manhã desta quinta-feira, dia 3 de Outubro.

O órgão executivo municipal dominado com a maioria esmagadora do JPP (detém 6 dos 7 mandatos), reserva para o período da ordem do dia proposta subscritas pelos elementos do executivo presidido por Filipe Sousa. Começa com a ‘aprovação’ do pedido de apoio extraordinário à Banda Municipal de Santa Cruz. Prossegue com a ratificação de Despachos relativos à atribuição de apoios pontuais. Um dirigido à Junta de Freguesia do Caniço, outro, contemplando a Junta de Freguesia de Santo António da Serra. Segue-se o mesmo procedimento na área da Coesão Social, com a atribuição de apoio financeiro pontual para adaptação de instalação sanitária para mobilidade reduzida.

Acresce outras duas propostas de ajuda financeira. Uma para adquirir e montar um novo motor em cadeira de rodas eléctrica, outra relativa à 2ª fase de atribuição de apoio financeiro no âmbito do apoio à realização de pequenas cirurgias.

A reunião a ter lugar no edifício sede da Câmara Municipal, termina com a votação de três propostas de declaração de caducidade subscritas pelo vereador com a tutela da divisão de urbanismo e planeamento. A primeira a ser votada é relativa a alvará de construção, as outras duas caducidades visam projectos de arquitectura.