SANAS Júnior falou sobre os perigos do sol e segurança nas praias com crianças do Porto Santo

O Sanas Júnior juntou-se ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e estiveram nas praias do Porto Santo para falar com as crianças sobre os perigos da exposição ao sol.

A primeira acção aconteceu na quinta-feira com 40 crianças do ATL Férias Felizes, na Escola do Campo de Baixo, com diversas actividades lúdicas. Nesse mesmo dia estiveram também com 20 crianças do ATL Barco de Papel do Clube Naval, na Praia do Penedo.

No dia seguinte, as actividades decorreram na praia da Fontinha, com cerca de 40 crianças e jovens utentes da praia. Também nesse dia, cerca de outras 40 crianças da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo estiveram no no parque de campismo, “finalizando com orgulho e satisfação estes dois dias de trabalho intensivo”, refere o SANAS.

As actividades da campanha ‘Com o Sol Não se Brinca’ decorrem, hoje, na praia de Machico. Na próxima segunda-feira, dia 29 de Julho, as acções serão na praia da Ponta Gorda, no Funchal.