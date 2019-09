Sala do Tesouro da igreja matriz de Machico exibe “património que é único” na Região

A Sala do Tesouro da igreja matriz de Machico é, na opinião do presidente do Governo Regional, “uma atracção para Machico sensacional”. Miguel Albuquerque visitou ao final da manhã a restaurada ‘Capela do Terço’, alvo de obras de restauro no valor de 40 mil euros, um “investimento relativamente baixo”, admitiu, tendo em conta o valor patrimonial que representa e acolhe. Investimento que permitiu retirar do interior de armários “peças de ouriversaria maravilhosas” de um “património que é único, singular da RAM” que passam a estar expostas ao público.

Encantado com o “extraordinário” trabalho, Albuquerque fez saber que a obra realizada na Sala do Tesouro, espaço da capela adossada à matriz, na fachada sul, visou sobretudo a reparação da cobertura, intervenção complementada com “o trabalho magnífico” do pessoal da DRAC “na recuperação, restauro e forma de expor estas peças que são únicas”, sublinhou.

Nesta visita foram vários os governantes a marcar presença, entre os quais a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, e o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricerdo Franco.