O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura esta quinta-feira, dia 28 de Fevereiro, pelas 11h30, a primeira ‘Sala do Futuro’ pública da Madeira, na Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro (Galeão).

‘Sala do futuro’ é uma designação que simplifica a instalação de “ambientes inovadores de aprendizagem” e o seu formato diferencia-se das salas tradicionais, por ser concebida para a oferta de diversas funcionalidades no mesmo espaço. Na prática, essas funcionalidades permitem que sejam desenvolvidas actividades distintas no mesmo espaço. Actividades essas que percorrem várias etapas do processo de estudo de um determinado conteúdo: pesquisa, aprofundamento do conhecimento sobre os dados recolhidos, apresentação e partilha de dados e conclusões, bem como de criação e desenvolvimento. Este novo método de funcionamento obriga a que os alunos interajam nas diferentes abordagens ao conteúdo em estudo e se tornem em produtores de conhecimento, ultrapassando o papel passivo que a sala de aula tradicional facilita. Neste quadro, o papel do professor situa-se principalmente na função de orientador e guia da construção, aquisição e consolidação do conhecimento pelos discentes.

Novo restaurante abre portas na Ponta do Pargo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura também, esta quinta-feira, pelas 19 horas, o ‘Restaurante Farolim’, no sítio do Salão, na Ponta do Pargo.

Este empreendimento representa um investimento privado, da ‘Empresa Farolim, Lda’ na pessoa de Manuel Gouveia, indo permitir a criação de seis postos de trabalho, sendo quatro destes através do IEM. Recorde-se o apoio que o Governo Regional vem dando à criação de novas empresas, tanto a nível do funcionamento como no que se refere ao investimento realizado.

A Rota do Linho em exposição no MadeiraShopping

É já esta quinta-feira que se inaugura a exposição ‘A Rota do Linho’, no Madeira Shopping. A decorrer no Piso 1 do centro comercial, esta é uma iniciativa que surge de um projecto pedagógico e que terá em exposição um conjunto de miniaturas que retratam todo o processo do fabrico do linho, pela criatividade dos alunos da EB1/PE do Carvalhal e Carreira. Patente até dia 20 de Março, “A Rota do Linho” apresenta um conjunto de trabalhos manuais em miniatura que retratam as várias fases de transformação da fibra do linho, desde a sua extração até ao produto final. A iniciativa vai trazer a todos os visitantes do Centro a oportunidade de ficarem a conhecer melhor o património cultural e as singularidades desta região.

Mais uma sessão das Conferências do Teatro, Madeira de A a Z

Realiza-se mais uma sessão das Conferências do Teatro, Madeira de A a Z, que acontece, como habitual, no Teatro Municipal Dias, pelas 18 horas. As Conferências estarão a cargo do professor Manuel Biscoito que vem falar sobre Gunther Maul, e da professora Luísa Paolinelli e Carlos Barradas que irão reflectir sobre o tradição do Romance Histórico Madeirense.

Conferência com Ariana Cosme

A Escola Gonçalves Zarco organiza amanhã, dia 28, pelas 18 horas, neste estabelecimento de ensino, uma conferência, dirigida aos professores, ‘Autonomia e Flexibilidade Curricular’, em parceria com o SDM, dinamizada pela professora Ariana Cosme, consultora do processo de acompanhamento e monitorização do projecto de Autonomia e Flexibilidade Curricular a convite do Ministério da Educação.

Cafôfo apresenta novas viaturas de recolha de resíduos

Convida-se a comunicação social a estar presente, esta quinta-feira, pelas 11 horas, na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos dos Viveiros, sede do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, para a apresentação das novas viaturas pesadas de recolha de resíduos da Autarquia. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

CDS-PP Madeira vai até à Escola Hoteleira

O CDS-PP Madeira vai esta quinta-feira até à Escola Profissional de Hotelaria e Turismo, levando até este estabelecimento de ensino o Conselho Económico e Social, órgão de consulta, liderado por José Manuel Rodrigues. A reunião juntará os coordenadores dos temas que têm vindo a dar corpo ao projecto “Ouvir a Madeira, um problema, uma solução”, tendo debatido já o Turismo, os Transportes, a Inclusão e o Ambiente/Paisagem.

O grupo de trabalho irá coligir o melhor de cada conferência para incluir no programa de governo do CDS-PP Madeira. Haverá declarações à comunicação social às 21 horas, na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo.

Zonas Altas de Câmara de Lobos “ao abandono”

A CDU realiza, esta quinta-feira, às 15h30, uma iniciativa junto à entrada para o Miradouro do Cabo Girão, para denunciar o abandono a que estão votadas as Zonas Altas do Concelho de Câmara de Lobos.

Tomada de posse da Associação de Badminton

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, em representação do Presidente do Governo Regional, quinta-feira (28 de fevereiro), pelas 19 horas, na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira, que decorrerá no Hotel Orca Praia.

Conclusões do Conselho de Governo

O Governo Regional reúne-se em plenário, a partir das 15 horas, na Quinta Vigia. Pelas 17 horas, decorrerá, na sala de imprensa da Quinta Vigia, a leitura das conclusões do conselho.

Comissão Eventual de Inquérito

Estão convocados à Comissão Eventual de lnquérito ao Funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM, para uma reunião a ter lugar esta quinta-feira, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único: Definição da metodologia de trabalho.

3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente

1. Votação das atas n.ºs 8, 9, 10 e 11 relativas às reuniões de 28/01/2019, 06/02/2019, 11/02/2019, e 20/02/2019, respectivamente;

2. Primeira apreciação do Projeto de Resolução, da autoria do PS, intitulado “Governo crie medidas para atender às especificidades da pesca artesanal”;

3. Análise e emissão de parecer, por solicitação do Governo da República, relativo ao Projecto de Decreto-Lei que “Altera a avaliação e gestão do ruído ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 2015/996 – MATE - (Reg. DL 11/2019)”.

Reunião de Câmara

Convida-se a comunicação social a estar presente esta quinta-feira, pelas 17h30, nos Paços do Concelho do Funchal, para a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal. A reunião decorre, esta semana, da parte da tarde, tal como acontece sempre na última semana do mês.

PROPOSTAS DE ANIMAÇÃO E CULTURAIS

- O Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 19h30, o espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

- Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no Décio Lounge Bar, a partir das 20h30, no Centro Comercial da Matur, Machico.

- Estreiam nos cinemas do Funchal a comédia/drama ‘Bucha & Estica’, o filme de terror ‘O Prodígio’, película de animação ‘O Filme Lego 2’ e o ‘thriller’ ‘O Mistério da Ilha Flannan’.