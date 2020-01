Saiba o que reserva a agenda desta quinta-feira, dia 23 de Janeiro

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural realiza, entre as 09h30 e as 17h30, uma acção de formação sobre o bem-estar de animais de companhia, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente. Nesta acção, que se prolongará por 14 horas, serão abordados temas como as implicações legais, as necessidades de um animal de companhia e a detenção responsável. A iniciativa está destinada aos cuidadores de animais e é gratuita.

Às 11 horas, realiza-se na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) a reunião da 2.ª Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo.

O Colégio de Santa Teresinha recebe, pelas 12 horas, a reunião de Câmara do Funchal, no âmbito das ‘Presidências Abertas do Município’.

Às 15 horas, acontece a reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O Museu - Casa da Luz acolhe, pelas 18 horas, a apresentação do livro ‘Dedicado a Ti’, sendo este de homenagem a Paulo Martins que, durante muitos anos, foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, primeiro pela UDP e depois pelo BE. As autoras da obra são Guida Vieira e Joana Martins, mulher e filha do homenageado.