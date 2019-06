Saiba o que consta da agenda deste sábado

Fórum ‘Desafios da Educação Contemporânea’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa este sábado, em Santana, no fórum ‘Desafios da Educação Contemporânea’. O governante estará, pelas 13 horas, na Quinta do Furão, na sessão de encerramento.

Inauguração: ‘O Lobo Marinho’

Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 17 horas, na baía de Câmara de Lobos, o mural ‘O Lobo Marinho’, do artista Bordalo II. Evento que se integra na celebração do Dia Mundial dos Oceanos.

Gala europeia da World Travel Awards

Miguel Albuquerque, estará ainda presente, pelas 19 horas, no Reids Palace, na Estrada Monumental, no Funchal, na cerimónia da gala europeia da World Travel Awards.

O evento contará com centenas de personalidades relevantes no sector do turismo.

Recorde-se que a Madeira é, há cinco anos consecutivos, “World Leading Island Destination” (melhor destino insular do mundo).

Entrega de prémios - Dia de Portugal

O Palácio de São Lourenço acolhe este sábado a sessão de entrega de prémios do concurso ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidade Portuguesas’, pelas 16h30.

Tosquias no Parque Temático da Madeira

Com o intuito de valorizar a tradição e a etnografia madeirense, o Parque Temático da Madeira leva a efeito este sábado, uma experiência etnográfica local, as tosquias, numa representação do cortar da lã das ovelhas, numa alusão as tradições da Madeira.

A partir das 14h30, os visitantes poderão evolver-se nesta actividade em conjunto com o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana.

‘Conversas Improváveis’ na FNAC

Dois especialistas na área da educação e psicologia têm encontro marcado pelas 15 horas, na FNAC Madeira, no centro comercial Madeira Shopping.

Junte-se à conversa com o presidente da Pró-Inclusão-Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, David Rodrigues e a eurodeputada doutorada em Educação, Liliana Rodrigues, numa conversa moderada por Beatriz Ferreira. A entrada é livre.