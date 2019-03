Saiba o que consta da agenda deste sábado

XXVIII Exposição Regional da Anona

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Fernanda Cardoso, e o secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estarão presentes amanhã, pelas 18h30, na 28.ª Exposição Regional da Anona que tem lugar no Faial.

Trata-se de uma iniciativa da casa do povo local com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

2.º Seminário de Nadadores Salvadores Profissionais da Madeira

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura do 2.º Seminário de Nadadores Salvadores Profissionais da Madeira, a ter lugar no Hotel Galo Resort, no Caniço de Baixo, pelas 9h30.

Audiência ao movimento cívico ‘Lusovenezolanos Por La Verdad’

O vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel de Sousa, recebe, pelas 19 horas, em audiência os coordenadores do movimento cívico ‘Lusovenezolanos Por La Verdad’.

Núcleo de Protecção Civil do Curral dos Romeiros

Inauguração da sede do Núcleo de Protecção Civil do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte, que se situa na antiga Escola do Curral dos Romeiros, reabilitada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) para o efeito. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

Apresentação do novo sistema de detecção remota de incêndios

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará este sábado, pelas 11h30, no Montado do Paredão, na estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Chão da Lagoa, onde decorrerá a apresentação do projecto-piloto do novo sistema de detecção remota de incêndios florestais, um projecto do LREC. Na ocasião será feita uma demonstração prática de como o sistema irá funcionar.

‘Roteiro de Animação’

SÁBADO

O DIÁRIO apresenta ‘Madagáscar’, uma aventura musical para os mais pequenos. É uma produção Yellow Star e Dreamworks a ser apresentada às 11 e às 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira. Cantado em português, o musical tem encenação de Paulo Sousa Costa e conta com as interpretações de Ana Queirós, Catarina Pereira, Catarina Siqueira, Daniel Cerca Santos, Emanuel Almeida, João Guimarães, Joana Oliveira, Jorge Rosa, Samuel Albuquerque e Sónia Aragão.

A Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy realiza, às 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o festival New Generation: um recital de clarinete, guitarra, violino e piano, com a participação de Filipa Nunes (Ópera de Zurique -Suíça), André Costa (Académia Superior de Música da Genebra - Suíça), Inês Diez (Universidade das Artes Codarts de Roterdão - Holanda), Francisco Lopes (Academia de Música de Katowice -Polónia), acompanhado ao piano pela professora Aniko Harangi.

Encontro de Coros 70/13, às 19 horas, seguido de um jantar solidário, no Colégio Missionário Sagrado Coração, no Caminho do Monte, nº. 9.

Noite de Fados no Restaurante Pataconpisao, no Garajau (por cima do Super Amanhacer), pelas 20h30.

Capoeira Lounge acolhe espectáculo musical dos New Wave Duo, a partir das 20h30, para recordar sonoridades de outros anos.

O filme ‘Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

O Espaço 116 promove, às 21 horas, um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico filme ‘O Homem Que Sabia Demais’, de 1956, da autoria de Alfred Hitchcock.

Depois de São Vicente, o Ciclo de Música Barroca ‘Música a Norte’, que tem a direcção artística de Carlos Antunes, terá como palco a Igreja Matriz do Porto Moniz, pelas 20 horas. O programa ‘Barroco Católico e Protestante’ será protagonizado pelo Grupo Vocal Olisipo.

O Café A Janela do Forte acolhe o projecto de Hernando Urrutia e Carla Nunes, às 21h30, que na sua 2.ª intervenção surge como uma proposta onde se conectam e misturam o vídeo arte, o som, o mapeamento e a iluminação programada. Será uma compilação desde 2014 a 2018, juntamente com iluminação programada de Led RGB. O vídeo e o som serão da autoria de Hernando Urrutia e o mapping de Carla Nunes.

Mexicano acolherá noite de rumba latina, com a presença do grupo Triova Voices, formado por David dos Ramos, Abraham Garcia e Julio César Martinez. Depois há festa pela noite dentro com o DJ Alvarez.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira apresenta-se com as escolhas musicais do DJ Luís Gonçalves, enquanto no Garden as batidas serão seleccionadas pelo DJ BZ.

Clube Vespas realiza a festa ‘Welcome Girls’, com o DJ Maurílio Freitas. Entrada grátis até às 2 horas e oferta de duas bebidas às mulheres. Depois dessa hora, elas pagam 5 euros e eles 10, totalmente consumíveis. Já no clube Marginal estará o DJ Nelson Caires.