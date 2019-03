Saiba o que consta da agenda deste sábado

Festas de Carnaval

O grande cortejo alegórico de Carnaval no Funchal sai à rua, pelas 20 horas, e contará com muita animação, muita música e muito samba.

Jornadas do Teatro

Jornadas do Teatro – Workshop pós-laborar ‘Construções de adereços’, que decorrer entre as 9h e as 21 horas, no Teatro Baltazar Dias.

Desfile de Carnaval no shopping

O Carnaval no Madeira Shopping recebe cinco trupes, pelas 15 horas, para desfilar, são elas: Fitness Team, Sinfolia, Amantes da Música, Tribalistas e Associação Olho-te.

Encontro JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) irá promover um encontro subordinado ao tema ‘Combater a Corrupção’, durante a manhã de sábado, pelas 10 horas, no Colégio dos Jesuítas (Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira).

A iniciativa contará com a presença e com as intervenções de Paulo Morais, de Marcolino Pereira, tendo como moderador o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa.

Nacional vs. Tondela

O Nacional, 15.º na classificação, recebe, no Estádio da Madeira, pelas 15h30, o Tondela, 14.º classificado, em jogo a contar para 24.ª roda da I Liga.

‘Roteiro de Animação’

Em modo Carnaval, o Barreirinha Bar Café acolhe, das 17 às 20 horas, a actuação do DJ Cuidado, um artista vindo do Porto directamente para a Esplanada do Atlântico. Já pelas 23 horas, o BBC será palco da actuação ao vivo de Negra Branca (Marlene Ribeiro).

Música ao vivo no GRAND CAFÉ Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

Grande cortejo de Carnaval nas avenidas da baixa do Funchal, a partir das 20 horas, com 14 trupes.

Capoeira Lounge acolhe espectáculo musical dos New Wave Duo, a partir das 20h30, para recordar sonoridades de outros anos.

O filme ‘Imagens Proibidas’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

Noite animada pelo videojogo ‘Dr. Why Madeira’, pelas 21 horas, no Cassiano’s Snack-Bar, em Santa Cruz.

‘Sábado de Rumba Latina’ na Cantina El Mexicano, com o concerto dos Triova Voices, seguindo-se a selecção musical do DJ Alvarez, novo residente do espaço de diversão no Centromar.

Festa ‘Samba Dream’ na discoteca Trap, com os DJs Filipe Quintal e NS Project.

A noite ‘Favela’ é a proposta do Mini Eco Bar, com o selector Mario Rey.

Após o grande cortejo alegórico, o 23 Vintage Bar realiza a festa de Carnaval ‘Hall Of Fame’.

‘Carnaval do Rio’, na Venda Velha, com o DJ Amériko Nunez.

Grande festa de Carnaval ‘Sambódromo’, no Café do Teatro, com a actuação do cantor brasileiro Marcus Machado, DJ Nélio Fabrício, trupes e baterias ‘Os Cariocas’ e ‘Caneca Furada’, além de bailarinas internacionais.

Noite ‘Favela da Batucada’ na Boutique da Poncha, no Porto Santo, um espaço amplo e agradável para quem quiser se divertir ao som dos ritmos brasileiros seleccionados pelo DJ Sil.

A discoteca Copacabana acolhe o evento nacional ‘I Love Baile Funk’, com o DJ Dresh e Gonçalo Roque (MC). No Garden, os ritmos serão de Hernandez.

O clube Vespas acolhe a presença da Escola de Samba ‘Os Cariocas’ e a selecção musical do DJ Oxy. No Jam, a noite será animada pelos DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas, e no Marginal as sonoridades mais electrónicas estarão a cargo de Jay Camara.